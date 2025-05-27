Министры стран Европейского союза одобрили создание масштабного оборонного фонда SAFE (Security Action for Europe) объёмом 150 миллиардов евро. Решение принято на фоне опасений возможной агрессии со стороны России и сомнений в надёжности безопасности со стороны США, сообщает Reuters.

Программу поддержали 26 из 27 стран — Венгрия воздержалась. Инициатива предусматривает совместное финансирование оборонных проектов, приоритет закупок у европейских производителей и допуск компаний из стран-партнёров, таких как Великобритания.

SAFE был предложен Еврокомиссией в марте на фоне беспокойства о возможном отказе Дональда Трампа от обязательств по защите Европы. Принятие прошло в ускоренном порядке — без участия Европарламента.

Москва раскритиковала инициативу, назвав её «провокацией», но в ЕС напомнили, что подобные заявления уже звучали перед началом войны в Украине.