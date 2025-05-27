Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о продолжающихся переговорах между компаниями «Газпром» и Botas и сказал, что попросил президента РФ Владимира Путина оказать поддержку в этом контексте.

«Как вы знаете, Турция большую часть своих потребностей в газе закрывает поставками из России, — отметил Фидан на пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. — Важно, чтобы это продолжалось непрерывно и надлежащим образом. В настоящее время ведутся переговоры между Botas и «Газпромом». Мы попросили господина Путина оказать поддержку в этом вопросе», — сообщил Фидан. Он не пояснил, по какому вопросу ведутся переговоры и какую поддержку хотелось бы получить турецкой стороне.