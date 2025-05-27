Азербайджан, Турция и Пакистан проведут завтра в Лачине трехсторонний саммит.

Как сообщают пакистанские СМИ, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф уже находится в Азербайджане для участия в саммите.

Саммит будет посвящен региональному сотрудничеству, экономическим связям и общим вызовам. Лидеры также обсудят будущее сотрудничество между тремя странами.

В ходе саммита премьер-министр Пакистана примет участие в ключевых переговорах по широкому кругу вопросов. К ним относятся двусторонние отношения, торговля, безопасность и глобальные вопросы. Он планирует поблагодарить Турцию и Азербайджан за недавнюю поддержку во время конфликта с Индией.

Шахбаз Шариф заявил, что Пакистан хочет мира и стабильности в регионе. Он считает, что это может привести к экономическому росту и процветанию. Он подтвердил свою приверженность укреплению связей с дружественными странами.