Глава РПЦ Патриарх Кирилл (в миру — Владимир Гундяев) оказался в центре странной истории: по данным Федеральной налоговой службы, на его ИНН зарегистрированы два человека — сам Гундяев и несуществующий Иван Захарович Прохоров. При этом паспортные данные и дата рождения у них полностью совпадают.

Как выяснила программа «Можем объяснить» и подтвердил проект «Система», Прохоров официально числится в ФНС как отдельное лицо, но в реальности такого человека нет. При этом патриарх продолжает подавать отчётность именно на имя «двойника».

По данным расследователя Андрея Захарова, система ФНС «Налог-3» с 2019 года позволяет вручную менять имена высокопоставленных лиц для сокрытия их активов. Однако в случае с двойником патриарха никаких признаков собственности не выявлено.

История остаётся без объяснений: несмотря на то, что странность была выявлена ещё в январе, данные в налоговой системе до сих пор не изменены.