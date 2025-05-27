В канун дня независимости Азербайджана Просветительская организация по поддержке молодых исследователей и PR инициатив Yaşıl qələm (“Зеленое перо”, Green Pen) провела свое учредительное собрание и встречу со студенческой молодежью. «Целью некоммерческой общественной просветительской организации “Yaşıl qələm” является поддержка инициатив молодежи в области цифрового гуманизма, этики, гармонии с природой и устойчивого развития путем развития их исследовательских и коммуникативных навыков” – сообщил участникам встречи председатель просветительского объединения “Yaşıl qələm” (“Зеленое перо”, “Green Pen”), педагог-исследователь, сертифицированный консультант в области коммуникации, проектного управления и развитию Эльчин Сардаров.

По его словам, в рамках этой организации планируется осуществление мероприятий по поддержке мер, реализуемых государством в сфере образования молодежи, науки, современных технологий и инноваций, социального и экологического просвещения, укрепления кадрового потенциала, устойчивого развития, обмена опытом, развития культуры исследования, общения и обсуждения среди молодежи, продвижению в цифровых и медийных платформах идей гуманизма, общечеловеческих ценностей, этического поведения, патриотизма, национальных ценностей азербайджанского народа, модели мультикультурализма Азербайджана, межкультурной коммуникации и здорового образа жизни среди молодежи.

Во время презентации организации участникам-представителям студенческой молодежи была представлена программа мероприятий, запланированных на этот год по вопросам устойчивого развития и гармонии с природой, вовлечению родителей в исследовательскую и практическую деятельность в сфере охраны природы и социальных инициатив, оказания помощи молодежи в выборе специальности, профессиональной ориентации, решения проблем трудоустройства, привлечения молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, интересующихся наукой к исследованиям и сотрудничеству на цифровых платформах, продвижение посредством PR технологий инициатив государственных и общественных объединений, научных учреждений в сфере исследований, научных инноваций и охраны природы в социальных сетях.

Ученые – исследователи доктор философии по философии Зейнаддин Шабанов, доктор философии по социологии Айнура Рашидова, доктор философии по медицине Кямаля Мамедъярова, отметив важность поддержки и стимулирования исследовательской работы, data аналитики – аналитики данных, получения новых знаний, представлений и решений, участия студентами в научных конференциях и семинарах, в проектной исследовательской деятельности пожелали удачи ее инициаторам и активистам. Студенты БГУ и др. вузов, изучающих журналистику, филологию, философию, культурологию, социальные науки, управление документами, биологию, географию, международные отношения выразили желание активно участвовать в проводимых ею семинарах и содействовать в развитии организации.

Было объявлено, что в июне месяце инициативной группой Yaşıl qələm будут организованы экологические и этнокультурные туры в национальный парк Шахдаг и Гиркан и курсы по развитию профессиональных навыков в сфере исследования, коммуникации и партнерства.