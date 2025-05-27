Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал надругательство над флагом России в Тбилиси бескультурьем.

«Когда ты выходишь перед несколькими тысячами, без разницы, какой флаг ты держишь, и совершаешь такое (надругательство над флагом РФ — прим.), это не соответствует грузинской культуре. Это попросту бескультурье», — сказал Кобахидзе грузинским журналистам.

Инцидент произошел во время международного фестиваля Tbilisi Open Air, который проходил в Тбилиси 24 и 25 мая. В ходе мероприятия 34-летний грузинский артист Эрекле Гецадзе вышел на сцену и сначала бросил перед собой, а затем положил в пакет флаг России, после чего изобразил на него мочеиспускание. Фрагмент выступления он опубликовал в своих соцсетях.