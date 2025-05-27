В Лачыне откроется третий аэропорт, построенный на освобождённых территориях Азербайджана. Торжественная церемония состоится завтра с участием президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Также ожидается участие премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, пишут турецкие СМИ.

Лачынский международный аэропорт стал самым высокорасположенным в стране — на высоте 1800 метров. Его строительство в горной местности началось в 2021 году. Аэропорт находится в 30 км от Лачына, в 60 км от Кельбаджара и в 70 км от Шуши. Взлётно-посадочная полоса — 3 км длиной и 60 метров шириной, терминал рассчитан на 200 пассажиров в час.

26 мая аэропорт официально получил статус международного. Таким образом, число международных аэропортов в Азербайджане достигло девяти.

Ожидается, что Лачынский аэропорт даст мощный импульс развитию туризма и торговли в регионе. Ранее Эрдоган и Алиев открыли также Физулинский и Зангиланский международные аэропорты.