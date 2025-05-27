С 20 по 27 мая российская система ПВО перехватила 2331 ударный беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. Из них 1465 дронов были сбиты за пределами зоны так называемой СВО.

В ведомстве заявили, что Киев «при поддержке отдельных европейских стран» якобы предпринимает провокационные шаги для срыва мирных переговоров, инициированных Россией.

Минобороны также подчеркнуло, что в ответ на массированные атаки БПЛА российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.