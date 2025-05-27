В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром на дороге Ташбурун в турецком Игдыре, пострадали 5 граждан Азербайджана. Автомобиль с азербайджанскими государственными номерами вылетел с трассы и перевернулся.

Один человек скончался на месте происшествия, пишут турецкие СМИ.

Пострадавшие, оказавшиеся в зажатыми в искореженном автомобиле, были спасены пожарными расчетами муниципалитета Ыгдыр и переданы медицинским бригадам. Они были доставлены в Ыгдырскую государственную больницу после оказания первой помощи на месте происшествия.

По факту аварии начато расследование.