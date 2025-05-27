В Азербайджане владельцам ряда объектов общественного питания и отдыха сделано предупреждение.

Как сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), решением Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ) Азербайджан признан страной, свободной от ряда болезней животных, в том числе от чумы мелких жвачных и высокопатогенного птичьего гриппа.

Достигнутые результаты, помимо обеспечения биобезопасности страны, еще больше расширяют ее экспортный потенциал в данном направлении.

В настоящее время принимаются необходимые меры для получения статуса свободы от болезней животных на освобожденных территориях и в Нахчыванской Автономной Республике: «К сожалению, в ряде регионов Азербайджана, особенно в зонах отдыха, ресторанах и кафе, расположенных вдоль автомагистралей, дикие животные и дикие птицы в различных целях содержатся в условиях, не соответствующих никаким нормам и правилам.

Все это создает риск нарушения эпидемиологической стабильности в стране, а также ставит под угрозу статус зоны, свободной от заболеваний, подтвержденный ВОЗЖ. Подобная незаконная деятельность, которая будет считаться угрозой защите биологической безопасности в стране, может также препятствовать экспорту продуктов питания животного происхождения, имеющих широкий экспортный потенциал.

Содержание и представление животных в заведениях общественного питания, а также в различных зонах отдыха подобным образом строго запрещены законом, в связи с чем Агентством совместно с соответствующими учреждениями будут приняты необходимые меры».