Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне слухов о своей болезни опубликовал видео у старинной башни и заявил, что «болезнь и смерть — путь каждого», но жизнь человека «определяет лишь тот, кто даровал дыхание».

Он назвал распространителей слухов «сплетниками без мужества, прячущимися за границей», и подчеркнул, что каждый день — это «бесценный дар, отмеренный Всевышним».

По данным «Новой газеты. Европа», Кадыров страдает от некроза поджелудочной железы, и его состояние весной ухудшилось — он почти не покидает клинику в Грозном. Ранее он неоднократно опровергал слухи, публикуя видео с прогулок и встреч.

В мае Кадыров сообщил, что просил Путина освободить его от должности, но получил отказ. «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены», — процитировал президент слова Марка Твена.