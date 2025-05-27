Служба госбезопасности Грузии задержала на границе с Азербайджаном ранее бежавшего из страны экс-главу Фонда соинвестирования, гражданина Грузии и России Георгия Бачиашвили, который заочно приговорен к 11 годам по делу о хищении криптовалюты экс-премьер министра, основателя и почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

По данным СГБ Грузии, «на основании анонимного сообщения было установлено передвижение разыскиваемого по «красному циркуляру» Бачиашвили на так называемом «зеленом пограничном участке» на границе с Азербайджаном, после чего в результате оперативно-розыскных мероприятий тот был задержан».

В начале марта Бачиашвили, приговоренный за присвоение крупной суммы денег и легализацию незаконных доходов, тайно бежал в Армению, откуда, предположительно, в Катар и ОАЭ.

Уголовное преследование против него началась на основании заявления Бидзины Иванишвили в 2023 году. В 2015 году Иванишвили и Бачиашвили вложили соответственно 5 и 1,3 млн долларов в майнинг криптовалют. По данным следствия, Бачиашвили затем присвоил биткоины экс-премьера на сумму около 40 млн долларов, а потом легализовал доходы за рубежом.