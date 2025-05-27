Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии швейной фабрики LATIFA в Лачине.

Генеральный директор ООО «Бакинская служба благоустройства» Буньяд Гасымов предоставил главе государства информацию о фабрике.

Также Ильхам Алиев принял участие в открытии Лачинского филиала обувной фабрики PIRSHAGHI.

На предприятии общей стоимостью 367,9 тыс. манатов будут трудоустроены 15 человек, в основном жители Лачина. Предприятие имеет возможность производить 1500 пар обуви в месяц для мужчин, женщин и детей. Фабрика, оснащенная современным оборудованием, будет выпускать спортивную и классическую обувь.

Президент принял участие в открытии Центра цифрового управления Лачинской электросетью.

Далее Ильхам Алиев заложил фундамент Лачинской канатной дороги. Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев проинформировал главу государства о предстоящей работе.