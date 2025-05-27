Французский сатирический журнал Charlie Hebdo подал в суд на социальную сеть Х из-за публикации фейковых карикатур, якобы изображающих обложки издания и в том числе содержащих рисунки с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Журнал сообщил в своем аккаунте в Х, что поводом для иска стали около «15 фейковых обложек журнала, которые призваны создать впечатление, будто мы поддерживаем политику Путина».

«Эти обложки имитируют наш сатирический стиль и могут ввести в заблуждение неинформированного читателя», — сказано в заявлении.

По словам редакции, карикатуры «главным образом направлены на российскую аудиторию».

Адвокат Charlie Hebdo Ришар Малка сообщил агентству AFP, что фейки были выполнены на высоком профессиональном уровне.

«Их производство налажено в практически индустриальных масштабах, появляется множество обложек очень высокого качества, — сказал Малка. — Если кто-то не знаком с редакционной политикой издания, то его можно легко ввести в заблуждение. За этим стоит очевидное намерение распространять пророссийскую пропаганду».

Как заявил Charlie Hebdo, задача иска, поданного в парижский суд, — «по крайней мере установить авторов и возможных организаторов этой пропаганды».