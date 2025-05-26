Иран открыт для компромиссов на переговорах с США по его ядерной программе, но вопрос обогащения урана и мирной атомной энергетики обсуждению не подлежит.

Данное заявление озвучил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Если цель [переговоров] заключается в том, чтобы получить гарантии того, что Иран в рамках ядерной программы не будет создавать оружие, я думаю, мы могли бы это сделать довольно просто. <…> Если намерение [США] состоит в том, чтобы лишить иранцев права на мирную ядерную энергию, <…> это поставит под сомнение весь процесс», — приводит CNN слова дипломата.

По его словам, есть «много способов» достичь компромисса по итогам переговоров, и отметил, что американская сторона придерживалась более «мягкого» подхода в вопросе обогащения урана на прошедших раундах консультаций. «Тот факт, что мы до сих пор продолжаем переговоры, говорит об определенном уровне понимания того, что добавил он представитель МИД.