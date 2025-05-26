Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В поздравлении говорится:

От имени моего народа и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и братский азербайджанский народ с Днем независимости родного Азербайджана.

В годовщину этого знаменательного праздника Турция, которая всегда находится рядом с родным Азербайджаном и в радости, и в горе, гордится достижениями братской страны как в регионе, так и за его пределами. Мы радуемся нашей взаимной воле еще больше укреплять наши прекрасные отношения в духе принципа «Одна нация, два государства». С удовлетворением отмечаю, что братские связи и наше уникальное сотрудничество с каждым днем все больше приближают нас к общим целям развития, делая наши страны сильнее и благополучнее.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, вновь выражаю братскому азербайджанскому народу самые искренние пожелания благополучия и процветания, еще раз от всей души поздравляю родной Азербайджан с Днем независимости.