Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Дональда Трампа в интервью BBC, назвал их проявлением «эмоциональной перегрузки» и поблагодарил американского лидера за содействие в запуске переговоров между Россией и Украиной.

«Это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно — и с эмоциональными реакциями. Мы внимательно отслеживаем всю реакцию. Вместе с тем президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны», — заявил Песков.