В Баку набирают популярность лягушачьи лапки, привезенные из Вьетнама. В последние дни несколько магазинов, специализирующихся на продаже морепродуктов, предлагают клиентам отведать настоящую экзотику для Азербайджана.

Как передает Minval, ранее не пользовавшиеся спросом лягушачьи лапки теперь активно рекламируются во всех социальных сетях. Десятки юных красавиц едят на камеру обжаренные во фритюре лапки и делятся своими впечатлениями от дегустации. На вкус они напоминают что-то между мясом птицы и рыбы, говорят люди, отведавшие их. Таким образом, владельцы торговых объектов рекламируют свой товар, который продается как поштучно, так и в пачке. Так, одна лягушачья лапка стоит в пределах 5 манатов, однако некоторые предлагают попробовать по 2,99 манатов.

Более того, в Баку появились рестораны, где подают жаренные лягушачьи лапки. Видя такой ажиотаж вокруг гастрономической экзотики, религиозные деятели повсюду твердят, что этот продукт является харамом для мусульман. Поэтому употреблять его в пищу не стоит.

Между тем надо сказать, что Азербайджан и сам многие годы производит на экспорт лягушачьи лапки. В 2015 году в стране заработала компания Azerifrog, которая на территории села Шоршулу Сальянского района выращивает лягушек и продает их мясо во Францию, Китай и Испанию. В беседе с Minval представитель компании отметил, что их продукция значительно отличается от той, что продают в Азербайджане. Однако компания пока не планирует реализовывать лягушачьи лапки собственного производства на территории страны.

Отметим, что Azerifrog выращивает специальный сорт лягушек, завезенный из Бразилии. Что касается местных сортов, то они не пригодны в пищу, говорят эксперты.