Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна в Албании была конструктивной.

Об этом сказал журналистам на полях форума «Ереванский диалог» замглавы армянского МИД Ваан Костанян, передает Sputnik Армения.

«По нашей оценке, встреча прошла довольно конструктивно. И руководители двух стран выразили готовность продолжить обсуждения относительно подписания мирного договора», — сказал он.

В Ереване считают, что в ближайшем будущем будет возможность продолжить обсуждения с азербайджанской стороной.