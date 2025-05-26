Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.

В письме Си Цзиньпин отметил успешный визит Ильхама Алиева в Китай, в ходе которого было объявлено о создании всестороннего стратегического партнёрства между двумя странами. Он подчеркнул, что это открыло новые перспективы для двустороннего сотрудничества и обозначило новые задачи.

Глава КНР заявил о своей готовности совместно с азербайджанским лидером прилагать усилия для укрепления многостороннего и взаимовыгодного сотрудничества, развития отношений между двумя странами и обеспечения благополучия народов Китая и Азербайджана.

«Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений и готов совместно с Вами прилагать усилия для укрепления многостороннего и взаимовыгодного сотрудничества, вывода двусторонних связей на новый уровень, а также поддержки развития наших стран ради благополучия народов Китая и Азербайджана», — говорится в письме.

В завершение Си Цзиньпин пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и успехов, Азербайджану — процветания и могущества, а его народу — счастья и мира.