На окраине Актау, где 25 декабря 2024 года рухнул самолёт AZAL, теперь мемориал. Металлическое ограждение, несколько скамеек, цветы, которые несут местные. Всё — на личные деньги жителей. Пока простые люди помнят, те, кто должен был ответить, — трусливо прячутся за молчанием.

В тот декабрьский день в небе над Казахстаном оборвались жизни 38 человек. Выжили — 29. Причина катастрофы давно известна всем, даже тем, кто притворяется слепым: самолёт был сбит российской ракетой, запущенной в небе над Чечнёй. Выжившие бортпроводники рассказывали, что при пролёте над Грозным в самолёт трижды что-то ударило. В свою очередь, в США сообщили, что располагают признаками, указывающими на возможное поражение лайнера российской системой ПВО.

И вот — гробовая тишина. Прошло пять месяцев — ни слова, ни извинений, ни ответов. Помнится, как вначале пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков изворачивался как мог, уводя разговор в сторону и призывая «дождаться первых итогов расследования». Когда же первые итоги всё-таки появились — сразу заговорил о необходимости дождаться финального отчёта. А потом и вовсе замолчал. Классическая тактика — тянуть время, пока забудется. Но не выйдет.

Между Баку и Москвой — ледяной холод. Россия продолжает делать вид, что это не она. Что ракета — не её. Что жизни — статистика.

И это при том, что у Азербайджана и так накопилось:

– помощь Армении,

– участие Москвы в «миротворческих» схемах в Карабахе,

– лоббизм в пользу Еревана,

– молчаливое поощрение Пашиняна, который, кстати, не упускал возможности плюнуть Москве в лицо.

А теперь — ещё и самолёт. 38 жизней. И — ни одного наказанного.

Но Кремль просчитался. Думал, что Баку промолчит и проглотит. Что память можно будет затоптать, расследование — замылить. Ошибся. Азербайджан не забыл. И не простит. Это ясно дал понять президент Ильхам Алиев — с первых дней заняв жёсткую, принципиальную позицию. Несмотря на попытки за кулисами уговорить «спустить на тормозах», он не дрогнул. И показал всем: с Баку теперь считаются. Хотят того в Москве или нет.

За эти пять месяцев — ни одного жеста доброй воли. Зато — кибератаки, запугивание диаспоры, давление на СМИ, включая Minval.az. Москва продолжает врать и вредить.

…И сегодня, спустя пять месяцев после трагедии, мы задаём тот самый вопрос, от которого Кремль бегает, как чёрт от ладана:

Россия, почему ты молчишь?

Почему ты не извинилась?

Почему не выплатила компенсации?

Почему снова думаешь, что тебе всё сойдёт с рук?

Почему игнорируешь запросы?

Почему не называешь имена тех, кто дал приказ?

Ответа всё ещё нет. Но и забвения не будет.