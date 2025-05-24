В Санкт-Петербурге задержали группу граждан за контрабанду сигарет на 100 млн рублей. При обысках у представителей Беларуси и Азербайджана изъяли немаркированный табак, наличные и три автомобиля, отмечается в сообщении портала «Сенсаций.Нет».

Сотрудники регионального УФСБ России провели операцию по задержанию совместно с УЭБиПК ГУ МВД. Выяснилось, что зарубежные граждане незаконно ввозили и сбывали товары без акцизных марок.

В ходе операции были конфискованы немаркированные сигареты, шесть млн рублей наличными, телефоны и три автомобиля. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ. Подозреваемые задержаны и помещены под стражу. Фигурантам грозит строгое наказание вплоть до 12 лет колонии. Следственные действия продолжаются.