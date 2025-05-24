Исполнительницу Бритни Спирс забрали в полицию после скандала в самолете. Информацию приводит TMZ.

Бритни Спирс летела на самолете из Мексики в аэропорт Лос-Анджелеса. Певица употребляла алкоголь и курила в салоне самолета. Бортпроводники сделали ей замечание, что привело к ее истерикк. Им пришлось успокоить певицу, пристегнув ремнями, а по прилете в аэропорт передать в полицию.

Певица уже высказалась по этому поводу и заявила, что не виновата.

«Я им не понравилась, как только села в самолет. Никого не было первые 20 минут, и они не позволяли мне вставать с места, я хотела встать! Они вели себя так странно, чтобы убедиться, что я села, и это было странно. Мне не понравилось, как они пристегнули меня ремнем безопасности и вторглись в мое пространство», — отметила Спирс.