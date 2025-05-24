Азербайджан и Куба наладили успешное сотрудничество, в том числе в рамках международных организаций.
Согласно информации МИД Азербайджана, об этом говорилось в ходе визита в Кубу делегации во главе с заместителем главы МИД и главным переговорщиком COP29 Ялчином Рафиевым.
В рамках визита прошли рабочие встречи с заместителем министра иностранных дел Кубы по вопросам многостороннего сотрудничества Анаянси Родригес Камехо, а также с послами стран-членов Карибского сообщества (КАРИКОМ), аккредитованными на Кубе.
На встрече с заместителем главы МИД Кубы была озвучена удовлетворенность успешным сотрудничеством между двумя странами, особенно в рамках международных организаций. Стороны обменялись мнениями по вопросам борьбы с изменением климата и обсудили достигнутые исторические результаты в контексте председательства Азербайджана на COP29, подчеркнув важность укрепления совместных усилий.
Во время встречи с послами стран КАРИКОМ было сказано, что Азербайджан придает особое значение развитию связей с этой организацией. Отдельно было подчеркнуто, что в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения и на последующих этапах оказывалась гуманитарная и развивающая помощь малым островным развивающимся государствам (SIDS).
Стороны озвучили взаимную заинтересованность в расширении связей между Азербайджаном и КАРИКОМ, продвижении совместных проектов и усилении сотрудничества на многосторонних платформах.
Nazir müavini Yalçın Rəfiyevin Kuba Respublikasına səfərinə dair mətbuat məlumatıhttps://t.co/UWY9wtfy2s pic.twitter.com/SXVuWFsKG2
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) May 23, 2025