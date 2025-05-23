С 25 по 30 мая 2025 года премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф совершит визит в Турцию, Иран, Азербайджан и Таджикистан. Данная информация приводится в заявлении МИД Пакистана.

Отмечается, что Шахбаз Шариф проведет широкие дискуссии с лидерами этих стран по всем аспектам двусторонних отношений, вопросам регионального и международного значения.

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«У него также будет возможность выразить свою глубокую признательность за поддержку, которую дружественные страны оказали Пакистану во время недавнего кризиса с Индией. Шахбаз Шариф также примет участие в Международной конференции по ледникам, которая пройдет 29-30 мая 2025 года в столице Таджикистана Душанбе», — отмечается в заявлении ведомства.