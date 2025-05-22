Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф намерен совершить визит в Турцию, Иран и Азербайджан. Это произойдет на следующей неделе, уточняет Daily Times.

Сообщается, что целью визита является укрепление дипломатических связей с этими странами. Согласно информации, Шахбаз Шариф встретится с высокопоставленными лидерами трех стран.

Ожидается, что в ходе визита в Азербайджан он встретится с президентом Ильхамом Алиевым и выразит благодарность за поддержку в недавнем противостоянии с Индией, уточняет тг-канал Minval – LIVE.