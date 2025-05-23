Совет Европейского союза 27 мая проведет очередные слушания относительно возможного лишения Венгрии права голоса в Совете ЕС. Речь идёт о возможном применении статьи 7 Договора о ЕС — крайней меры, которую запускают в случае риска серьёзного нарушения основополагающих ценностей организации. Если решение будет принято, Будапешт может потерять влияние на принятие решений в ЕС.

О перспективах этой инициативы Minval.az поговорил с политологом, профессором, доктором Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшаном Ибрагимовым.

«Стоит отметить, что статья 7-я Договора о ЕС касается вопроса того, что если ценности Европейского союза, в данном случае Европы, будут серьезно нарушены со стороны членов ЕС, то по отношению к ним могут быть применены санкции, включая лишение права голоса и не только. А что такое ценности Европейского союза? Они отмечены во второй статье Соглашения ЕС – это ценности, связанные с правами человека и его разновидностями. Там все четко прописано. В данном случае, если брать конкретный пример Венгрии, то этот процесс начался давно, еще в 2015 году, когда Европарламент предложил остальным органам рассмотреть данную процедуру. Но конкретные моменты того, что есть ограничения касательно прав человека, можно сказать, появились лишь во время коронавируса, когда были даны определенные возможности венгерскому премьер-министру Орбану применять соответствующие указы. Позже это неоднократно рассматривалось», — пояснил эксперт.

Сейчас, указывает он, это рассматривается в рамках того, что в 2024 году Венгрия отказала в праве Украине стать кандидатом на вступление в ЕС.

«Но тут не совсем понятно, как это можно рассматривать в рамках статьи 2 ограничения прав человека. Это должно быть четко обосновано. Думаю, что Венгрия все-таки объяснит ситуацию, что никакого нарушения прав человека в этом нет. Считаю, здесь также необходим консенсус, чтобы все страны однозначно проголосовали в пользу этого решения», — сказал Ибрагимов.

Кроме того, политолог прокомментировал схожую ситуацию, когда данный опыт рассматривался в отношении Польши на фоне судебной реформы.

«Что касается того, что это было применено в отношении Польши, то это не так. Было рассмотрение, но вето поставила Венгрия против данного решения. То есть статья 7-я никогда не применялась и думаю, что если против Венгрии она будет приниматься, то из солидарности Польша могла бы поступить так же. А если не поставит вето, то это будет выглядеть по-свински, поскольку в свое время Венгрия ее выручила», — сказал эксперт.

В политическом смысле, отметил политолог, ЕС уже сильно поднадоела Венгрия, «поскольку она ведет себя довольно независимо, а значит, в их глазах нагло, за что ее давно стремятся наказать».

«Если ЕС действительно примет такое решение в отношении Будапешта, то будет хуже для самого Евросоюза, поскольку данное решение открывает возможности использования такого же метода и в отношении других государств. А это сильно разрушит единство внутри ЕС. Думаю, что восточноевропейские страны имеют отдельное мнение на этот счет, и не только Польша может поставить вето. Скорее всего, решение не пройдет», — заключил Ибрагимов.