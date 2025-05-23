Президент Ильхам Алиев принял делегацию участников второй встречи министров внутренних дел Организации тюркских государств (ОТГ).

В состав делегации входят министр внутренних дел Казахстана Эржан Саденов, министр внутренних дел Кыргызстана Улан Ниязбеков, министр внутренних дел Турции Али Йерликая, министр внутренних дел Узбекистана Азиз Ташпулатов, министр внутренних дел Турецкой Республики Северного Кипра Дурсун Огуз, заместитель министра внутренних дел Венгрии Бенце Ретвари и генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.