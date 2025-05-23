В результате падения беспилотника в промышленной зоне российского города Елец (Липецкая область) пострадали восемь человек. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своём телеграм-канале.

По его словам, после падения БПЛА начался пожар, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Местные жители утверждают, что удары пришлись по заводу «Энергия», выпускающему аккумуляторы и батареи.

Кроме того, обломки другого дрона упали на крышу жилого дома. Жильцов эвакуировали, здание не разрушено, жертв нет. На месте работают взрывотехники, продолжается работа систем ПВО и радиоэлектронной борьбы.