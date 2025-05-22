Поведение посла Ирана в Армении Мехди Собхани всё чаще вызывает недоумение. Во время визита в южные регионы Армении он не просто отверг возможность Зангезурского коридора, но и уверенно заявил: «Ничего нельзя решить силой. Никакого “Зангезурского коридора” не будет».

Однако это далеко не первая спорная позиция Собхани. Как уже писал ранее Minval, он активно встречается с армянскими политиками различных лагерей, продвигая мысль о том, что именно Иран якобы является единственным гарантом безопасности Армении — в противовес как Западу, так и России. Причём делает это кулуарно, с элементами конспирации, скорее напоминая сотрудника спецслужб, кем он, как известно, был в прошлом, чем дипломата.

Ранее Собхани уже выступал с провокационным заявлением о «праве Нагорного Карабаха на самоопределение» — тезисом, который напрямую противоречит официальной позиции Тегерана и подрывает доверие Баку.

Трудно поверить, что столь вызывающее поведение согласовано с руководством МИД Ирана. Вероятнее всего, посол действует по собственной инициативе — с явным уклоном в пропаганду и разведдеятельность, что вызывает обоснованные вопросы в Азербайджане.

Именно в тот момент, когда отношения между Азербайджаном и Ираном начали выходить из состояния напряжённости и наметилась нормализация, Тегерану стоит обратить особое внимание на поведение этого одиозного дипломата. Провокатору, по-хорошему, следовало бы промолчать, а не заниматься дестабилизацией в столь чувствительном регионе.