СМИ сообщают, что мать 16-летней девушки, убитой в Сабирабаде и сброшенной в Куру, пропала без вести. Последний раз женщину видели дома в день убийства дочери.

Напомним, что 20 мая в Куре, на территории Сабирабадского района, было найдено тело Нураны Алекперовой 2009 года рождения. По факту Сейдрасул Талыбзаде, 2004 года рождения. Установлено, что 18 мая во время конфликта, возникшего между ними в лесу, близ села Гюдаджухур, мужчина убил жену Нурану и бросил ее тело в реку. По данному факту, в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство). Талыбзаде задержан и привлечен к ответственности.