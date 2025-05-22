Армянский музыкант Гагик Степанян опубликовал на своей странице видео, в котором исполняет на гармони попурри из известных азербайджанских композиций — «Bəs nə deyim», «Ay bəri bax», «Niyə yox deyirsən» и «Güman yeri var», при этом представив их как армянские мелодии. Названия песен и имена авторов указаны не были.

Как сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджана, по факту нарушения авторских прав были предприняты соответствующие меры. При содействии Общественного объединения «Цифровая и аудиовизуальная вещательная индустрия» (RAYS), представляющего интересы авторов, исполнителей и производителей фонограмм в цифровом пространстве, ролик был удалён с платформы YouTube.