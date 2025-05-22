В Баку прошло заседание, посвящённое вопросу возобновления деятельности Иреванского казията.

В обсуждении приняли участие председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, члены Совета казиев, представители Государственного комитета по работе с религиозными структурами, а также депутаты парламента.

Цель встречи — обсуждение перспектив и процедур восстановления исторического религиозного института, ранее действовавшего в Западном Азербайджане.

В ходе заседания было официально объявлено о возобновлении деятельности Иреванского казията. По итогам голосования Совета казиев, новым кази был назначен Бахтияр Наджафов. Об этом сообщил шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.