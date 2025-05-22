Американский инвестор и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки заявил о наступлении конца доллару США и предрёк начало гиперинфляции.

«Конец наступил. А что, если вы устроили вечеринку, а никто не пришёл? Именно это произошло вчера», — написал он в соцсети X.

По его словам, Федеральная резервная система США провела аукцион по продаже государственных облигаций, но не смогла найти покупателей. «Никто не пришёл. Поэтому ФРС тихо выкупила облигации на $50 миллиардов, используя свои же фальшивые деньги», — утверждает Кийосаки.

Он предупреждает: «Вечеринка окончена. Началась гиперинфляция. Миллионы людей — молодых и пожилых — будут уничтожены финансово».

Кийосаки прогнозирует резкий рост стоимости активов: золото — до $25 000, серебро — до $70, биткойн — до $500 тысяч или даже до $1 миллиона.

«Тот самый конец, о котором я предупреждал мир, — наступил. Да помилует Бог наши души», — заключает инвестор.

Роберт Кийосаки известен своими мрачными прогнозами в отношении мировой экономики. Он неоднократно заявлял, что доллар обречён из-за бесконтрольной эмиссии, а финансовая система находится на грани краха. В качестве спасения он рекомендует вкладываться в золото, серебро и криптовалюту, особенно биткойн.