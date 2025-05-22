В Вашингтоне был совершен теракт: на выходе из Еврейского музея застрелены двое сотрудников посольства Израиля в США — мужчина и женщина. По данным ABC News, нападавший выкрикнул лозунг «Free Palestine» («Свободу Палестине») и открыл огонь в упор. Оба дипломата скончались на месте.

По словам очевидцев, стрелявший сначала притворялся свидетелем происшествия, ожидая прибытия полиции. Впоследствии он был задержан.

Жертвами нападения стала молодая пара дипломатов, которые, по сообщениям, планировали обручиться.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования и заявил о росте антисемитизма. Посол Израиля в ООН назвал атаку «переходом красной черты».