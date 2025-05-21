Замглавы МИД Азербайджана и главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев возглавил делегацию, принимавшую участие в Климатической неделе под эгидой Секретариата Рамочной конвенции ООН по изменению климата (UNFCCC) в Панаме.

Согласно информации МИД, в рамках визита делегация также присутствовала на мандатных мероприятиях и пленарной сессии высокого уровня.

В ходе выступления на пленарной сессии, Ялчин Рафиев поведал о шагах, предпринятых в рамках председательства Азербайджана на COP29. Он особо указал на значение исторических решений, принятых в Баку, в том числе Бакинской финансовой цели, предусматривающей мобилизацию ежегодно 300 миллиардов долларов США до 2035 года для развивающихся стран, а также достижения договоренности по статье 6 Парижского соглашения, касающейся углеродных рынков, после 10 лет безрезультатных переговоров — под председательством Азербайджана.

В рамках визита Рафиев также провел двусторонние и трехсторонние встречи с исполнительным директором Секретариата UNFCCC Саймоном Стиллом, его заместителем Нурой Хамладжи, исполнительным директором COP30 от Бразилии Аной Тони и главным переговорщиком Лилиан Чагас. Стороны обсудили достигнутые результаты на COP29, усилия Азербайджана в этом направлении, важность реализации решений, принятых на конференции, а также темы предстоящей 62-й сессии вспомогательных органов UNFCCC, которая состоится в июне текущего года, и будущих переговоров на COP30.