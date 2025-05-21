На территории Азербайджана местами наблюдается ветреная погода, свидетельствуют данные Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов страны.

В настоящее время в ряде районов преобладает северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра достигает 28 метров в секунду в Нафталане, 27 – в Гёранбое, 26 – в Мингячевире, 22 – в Барде, 20 – в Шахдаге, 19 – в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Шабране, 17 – в Сабирабаде, 16 – в Гяндже и Хачмазе, 15 – в Шеки.

Ожидается, что ветреная погода сохранится до 22 мая.