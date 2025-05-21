Армения настроена на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с Россией по всем направлениям, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Команды уже завершили разработку новой двухлетней программы политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, которую, я надеюсь, мы подпишем сегодня», — сказал министр иностранных дел Армении на встрече со своим российским коллегой в расширенном составе.

Мирзоян подчеркнул, что прошедшая встреча была эффективной и выразил надежду, что обсуждение в расширенном формате также принесёт хорошие результаты.