Сегодня утром в Иране приведён в исполнение приговор Верховного суда в отношении напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране. Об этом сообщает Minval со ссылкой на агентство ISNA.

Напомним, вооружённое нападение произошло 27 января 2023 года около 8:00 утра по местному времени. Гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде, вооружённый автоматом Калашникова, прорвался через охранный пост и открыл огонь по сотрудникам диппредставительства.

В результате атаки погиб глава службы охраны посольства Орхан Аскеров, двое сотрудников получили ранения. Нападавший был задержан на месте.

Долгое отсутствие реакции со стороны иранской судебной системы вызывало недоумение в Баку и усиливало напряжённость между странами. Приведение приговора в исполнение может свидетельствовать о стремлении Тегерана снять напряжение в отношениях, особенно на фоне визита нового президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан. Отношения между странами, по всей видимости, переходят на новый этап.