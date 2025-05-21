Американский лидер Дональд Трамп отметил, что его совершенно не беспокоят данные о наращивании Россией сил близ Финляндии и Норвегии, выразив уверенность в безопасности этих двух стран.

«Я совершенно не беспокоюсь об этом <…>, эти две страны будут в полной безопасности», — сказал Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Президента попросили прокомментировать, в частности, сообщения газеты The New York Times и издания Newsweek о том, что Россия строит военную базу на финской границе, а также наращивает военное присутствие на границе с Норвегией и странами Балтии.

