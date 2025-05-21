Американский лидер Дональд Трамп в ответ на призывы украинского президента Владимира Зеленского ужесточить санкции в отношении России заявил, что единолично будет принимать подобные решения.

«Это будет мое решение. И ничье другое», — отметил президент. «Посмотрим, как ведет себя Россия. Посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп.

Глава США добавил, что для урегулирования настал «критический момент».

При этом он высоко оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным и несколькими европейскими лидерами, которые прошли накануне. «Считаю, что у нас вчера (19 мая) были очень хорошие беседы», — указал Трамп.