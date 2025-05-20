В прошлом году Азербайджан начал экспортировать природный газ в Венгрию. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Я это отметил, и как отметил премьер-министр, мы можем организовать поставки газа на уровне потребностей Венгрии. Наша ресурсная база газа достаточно обширна и расширяется. В эксплуатацию будут введены новые газовые месторождения. Сегодня мы экспортируем природный газ в 12 стран, 10 из которых являются странами Европы, 8-членами Евросоюза. Европейская комиссия признает Азербайджан как паневропейскую страну-поставщика газа и надежного партнера. Если посмотреть на географию экспорта газа, то увидим, что Азербайджан является лидером в мире по географии поставок газа по трубопроводам не только в Европе, но и в мире. В дальнейшем мы планируем разрабатывать газовые запасы», — подчеркнул глава государства.