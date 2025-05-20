Индия считает невозможным восстановление нормальных отношений с Пакистаном в ближайшем будущем.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри, выступая на закрытом заседании парламентского комитета по иностранным делам.

“Нормальные отношения с Пакистаном исключены в ближайшем будущем”, – приводит слова дипломата издание The Times of India.

Он отметил, что утверждения ряда СМИ о том, что ядерные угрозы Исламабада могли заставить президента США Дональда Трампа 10 мая вмешаться и стать посредником в урегулировании индийско-пакистанского конфликта, являются необоснованными.

По его словам, индийские и пакистанские военные достигли соглашения о прекращении огня до того, как Трамп заявил в соцсетях об американском посредничестве, которое позже он назвал “помощью”. Президент США сообщил об этом, чтобы донести до Нью-Дели точку зрения Вашингтона на эскалацию индийско-пакистанских отношений. По этой причине Индия не сразу выступила с официальным опровержением слов американского лидера.