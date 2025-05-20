Во время проведения Виндзорского королевского конного шоу на официальном банкете, организованном в честь гостей в Виндзорском замке, были поданы изысканные блюда азербайджанской национальной кухни.

Изысканные блюда приготовила команда Намика Мамедова, руководителя стейк-хауса «Zugulba Mangal». Гости могли насладиться долмой, шах-пловом, кюкю, хлебом из тандыра, черной икрой, шекербурой, пахлавой, чаем и т. д.

На банкете присутствовали брат короля Великобритании Карла III принц Эдвард и его супруга Софи, начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев, а также другие почетные гости.

«Эта ценная встреча стала для нас значимым событием с точки зрения продвижения как нашей культуры, так и кухни», — говорится в сообщении в Instagram-аккаунте Zugulba Mangal Steak House.