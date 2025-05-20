Президент США Дональд Трамп во время разговора с европейскими лидерами «ясно дал понять», что собирается «отстранить США от участия в конфликте и оставить Украину и Россию для прямых переговоров».

Об этом сообщает Financial Times, отметив, что разговор Трампа с Путиным стал центральной темой сразу нескольких публикаций.

По данным издания, президент США «также не дал никаких обещаний о будущих санкциях США против России, если Путин откажется от попыток установления мира».

В европейских столицах усилились опасения, что «Трамп может заключить сделку с Путиным, которая удовлетворит его максималистские требования и продаст интересы Украины ради прекращения боевых действий». Поэтому, как отмечает FT, «украинцы и их союзники в Европе чувствовали, что их бросают». Трамп, по мнению собеседников газеты, «умыл руки и оставил Украину на милость ее захватчика».

В другой статье издания говорится: «Этот звонок подтвердил худшие опасения европейцев: президент США, соблазнившись уговорами Путина, готов развернуться в сторону Москвы и продать Киев».

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер заявил: «Этот разговор с Трампом стал победой для Путина. Он ясно дал понять, что прекращение огня не произойдет в ближайшее время, поэтому Россия может продолжать войну. И все равно никаких дополнительных санкций применяться не будет».

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил FT, что в Киеве не поняли суть идеи меморандума между Москвой и Киевом, обсуждавшегося Трампом и Путиным: «Никто не знает, что это такое, в чем причина этого [и] почему это важно».

Эндрю Вайс из Фонда Карнеги полагает: «На данный момент Трамп, похоже, рассматривает нормализацию российско-американских отношений как самоцель. Все остальное подчинено этой цели».

По мнению обозревателя FT Гидеона Рахмана, «при нынешнем положении дел, похоже, что шансы в пользу России. Давнее восхищение Трампа Путиным и его кипучий антагонизм по отношению к Зеленскому делают вероятным, что он первым потеряет терпение по отношению к украинскому лидеру. Трампа также привлекает идея возобновления деловых связей с Россией. Он предпочел бы подписать новые выгодные деловые сделки в Москве, чем согласиться на новые дорогостоящие поставки оружия в Украину».