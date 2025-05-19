Сегодня днем около 16:30 (бак.вр.) пользователи из разных стран начали массово жаловаться на проблемы в работе ChatGPT. В течение следующего часа количество жалоб резко возросло. Об этом, в частности, говорится в данных сервиса Downdetector.

Сбой охватил как бесплатную, так и платную версии чат-бота. Пользователи информируют о невозможности получить ответы, загрузить историю переписки или даже получить доступ к сервису.

Сбой имел место во многих странах Северной Америки, Европы и Азии. Причины проблем пока неизвестны. OpenAI пока не информирует о примерном времени восстановления работы сервиса.