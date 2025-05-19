18 мая состоялось торжественное открытие Sea Breeze Marina – долгожданное событие в жизни города-курорта Sea Breeze. Как сообщает Minval, основатель и владелец Sea Breeze Эмин Агаларов с партнерами Орханом Мустафаевым и Арадом Тевальковым, ведущими строительство живописного жилого квартала Marina Village, разрезал красную ленту и представил долгожданный проект.

«Сегодня мы открываем сложное инженерное сооружение Sea Breeze Marina – полноценный яхт-клуб, над которым мы работали последние два года. Sea Breeze Marina будет функционировать на радость всем жителям и гостям города-курорта», – сказал Эмин Агаларов.

Также он анонсировал подписание контракта с российским туроператором Fun&Sun.

Гостей ждал dj-сет от DJ CAME, выступление The Excellent Music Band, живая музыка от 12-кратного лауреата президентской премии на международных конкурсах по саксофону, участника фестиваля «Зима 2019» Элвина Салманова, вечерний праздничный салют. В рамках мероприятия Федерация парусного спорта Азербайджана проводила мастер-классы для детей: юные яхтсмены могли пройти короткий курс на берегу и записаться в школу яхтинга для дальнейших занятий.

Sea Breeze Marina – первый частный яхт-клуб в Азербайджане, рассчитанный на 60+ яхт. Причал для яхт станет частью живописного квартала Marina Village. На территории Sea Breeze Marina помимо причала для яхт обустроены бульвар для прогулок, обзорные зеленые места для отдыха, фудкорт-зоны и шопинг-аллея.