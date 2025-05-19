Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон вскоре поймёт, искренна ли Россия в переговорах по Украине или просто тянет время. Об этом он сказал в эфире программы Face the Nation на телеканале CBS.

«Мы узнаем это очень скоро», — заявил Рубио, отвечая на вопрос о том, водит ли Москва США за нос в переговорах по Украине.

По его словам, США стараются достичь мира и положить конец «очень кровопролитной, дорогостоящей и разрушительной войне». Однако он подчеркнул, что «времени на промедление нет», поскольку в мире происходят и другие важные события, требующие внимания Америки.

Рубио также отметил, что, по его мнению, единственным эффективным способом продвижения мирного процесса может стать личная встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

При этом он добавил, что терпение Вашингтона не бесконечно. В Конгрессе уже готовится новый пакет санкций против России. Если Москва продолжит затягивать переговоры и не проявит готовности к компромиссу, Сенат, по словам Рубио, будет действовать независимо от позиции Белого дома.

Он напомнил, что законопроект о санкциях, инициированный сенатором Линдси Грэмом, уже получил поддержку 80 сенаторов — этого достаточно, чтобы преодолеть возможное вето президента.