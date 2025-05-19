Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев поделился в соцсети Х публикациями о встречах, проведенных в рамках визита в Иран.

“Был рад выступить в формате “один на один” на Тегеранском Диалоговом Форуме и поговорить о новом глобальном (бес)порядке, региональной ответственности и инклюзивности, дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном и выводе его на качественно новый уровень в качестве продолжения визита президента Масуда Пезешкиана в Азербайджан и укрепления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа”, – подчеркнул помощник президента.

Сопроводив публикацию фото со встречи с заместителем руководителя политического отдела Администрации президента Ирана Мехди Санаи, Х.Гаджиев отметил:

“С моим коллегой Мехди Санаи и секретарем Совета национальной безопасности Ирана Акбаром Ахмадианом мы рассмотрели текущее состояние дружественных двусторонних связей между нашими странами и перспективы их дальнейшего развития в продолжение визита президента Ирана в Азербайджан”.