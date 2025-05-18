Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел в Тегеране переговоры с секретарем Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Акбером Ахмадианом. Об этом информирует IRNA.

Отмечается, что иранский чиновник заявил о важности вывода двусторонних экономических и политических отношений “на самый высокий уровень”, указав на необходимость ускорить строительство транзитных маршрутов между двумя странами.

Гаджиев заявил, что визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Баку открыл новую главу в сотрудничестве между государствами.

“В настоящее время отношения между двумя странами в различных сферах носят динамичный характер”, – отметил Х.Гаджиев , заявив, что Баку полон решимости активно развивать взаимодействие между двумя странами в сфере торговли, банковских операций, а также разработки совместных энергетических месторождений.